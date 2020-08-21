В поїздах "Укрзалізниці" запровадять воєнізовану охорону

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", пише RegioNews.

Зазначається, що наприкінці серпня 2020 року стартує пілотний проєкт із супроводження пасажирських потягів працівниками відомчої воєнізованої охорони, які діятимуть у разі порушень пасажирами правил поведінки на залізничному транспорті.

Ми (представники "Укрзалізниці" – ред.) зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Ніякої відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охорона, звичайно ж коштом "Укрзалізниці". В нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де, звичайно ж, часті випадки", - йдеться у повідомленні.