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21 серпня 2020, 17:15

В поїздах "Укрзалізниці" запровадять воєнізовану охорону

21 серпня 2020, 17:15
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Охорона працюватиме спільно з поїздною бригадою
Охорона працюватиме спільно з поїздною бригадою
Фото: Укрзалізниця
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«Укрзалізниця» запустить пілотний проєкт із запровадження воєнізованої охорони в десяти парах пасажирських потягів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", пише RegioNews.

Зазначається, що наприкінці серпня 2020 року стартує пілотний проєкт із супроводження пасажирських потягів працівниками відомчої воєнізованої охорони, які діятимуть у разі порушень пасажирами правил поведінки на залізничному транспорті.

Ми (представники "Укрзалізниці" – ред.) зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Ніякої відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охорона, звичайно ж коштом "Укрзалізниці". В нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де, звичайно ж, часті випадки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Укрзалізниця закрила продаж квитків до чотирьох станцій "червоної" зони.

Укрзализныця поїзд охорона військові транспорт
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