Укрзалізниця закрила продаж квитків до чотирьох станцій "червоної" зони
Укрзалізниця закрила продаж квитків на чотири напрямки через погіршення епідемічної ситуації у регіонах. Там дозволятиметься тільки висадка пасажирів.
Про це пише RegioNews з посиланням на Укрзалізницю.
Згідно з повідомленням не курсуватимуть потяги:
№702/701 Львів — Чернівці;
№136/135 Чернівці – Одеса;
№7/8 Київ — Чернівці;
№117/118 Київ — Чернівці;
№98/97 Ковель — Київ;
№46/45 Ужгород — Лисичанськ;
№88/87 Ковель — Новоолексіївка;
№122/121 Миколаїв — Рівне;
№232/231 Генічеськ — Івано-Франківськ.
Також Укрзалізниця змінить маршрут поїздів, які прямують до чи з Чернівців через протиепідемічні обмеження.
Поїзди №8/7 Снятин — Чернівці курсуватиме до Києва (замість Чернівці — Київ), №118/117 Новоселиця — Київ (замість Чернівці — Київ), №136/135 Снятин — Одеса (замість Чернівці — Одеса), №702/701 Снятин — Львів (замість Чернівці — Львів).
В Укрзалізниці зазначили, що пасажири, які відмовляться від поїздки через зміну маршруту чи закриття станцій, зможуть повернути кошти за придбаний квиток. Це можна буде зробити у залізничних касах чи через офіційний сайт.
Нагадаємо, 14 серпня "Укрзалізниця” скасувала посадку пасажирів у містах двох областей.