В поездах "Укрзализныци" введут военизированную охрану

Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци", пишет RegioNews.

Отмечается, что в конце августа 2020 года стартует пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов работниками ведомственной военизированной охраны, которые будут действовать в случае нарушений пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте.

Мы (представители "Укрзализныци" – ред.) обращались к полиции с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа на протяжении долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, конечно же за счет "Укрзализныци". У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где, конечно же, частые случаи", - говорится в сообщении.