09:44  21 августа
В Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19
16:47  21 августа
Николаевские "Слуги народа" представили команду, которая пойдет на местные выборы
17:31  21 августа
На Донбассе с начала суток соблюдается тишина
UA | RU
UA | RU
21 августа 2020, 17:15

В поездах "Укрзализныци" введут военизированную охрану

21 августа 2020, 17:15
Читайте також українською мовою
Охрана будет работать совместно с бригадой поезда
Охрана будет работать совместно с бригадой поезда
Фото: Укрзализныця
Читайте також
українською мовою

«Укрзализныця» запустит пилотный проект по внедрению военизированной охраны в десяти парах пассажирских поездов.

Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци", пишет RegioNews.

Отмечается, что в конце августа 2020 года стартует пилотный проект по сопровождению пассажирских поездов работниками ведомственной военизированной охраны, которые будут действовать в случае нарушений пассажирами правил поведения на железнодорожном транспорте.

Мы (представители "Укрзализныци" – ред.) обращались к полиции с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа на протяжении долгого времени не получали. Поэтому это будет ведомственная военизированная охрана, конечно же за счет "Укрзализныци". У нас есть такая, но она сопровождает грузовые поезда, а так будет сопровождать еще и пассажирские. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где, конечно же, частые случаи", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Укрзализныця закрыла продажу билетов в четырех станций "красной" зоны.

Укрзализныця поезд охрана военные транспорт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
МВД инициировало изменения в Избирательный кодекс по поводу охраны участков
21 августа 2020, 16:24
Укрзализныця закрыла продажу билетов до четырех станций "красной" зоны
21 августа 2020, 14:39
Новый руководитель "Укрзализныци" будет назначен на следующей неделе - Шмыгаль
21 августа 2020, 11:52
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »