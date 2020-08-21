АМКУ відкрив справу проти компанії Порошенка Roshen

Вона мала ознаки домінуючого положення на ринку патоки

Вона мала ознаки домінуючого положення на ринку патоки

Фото: flickr

Антимонопольний комітет відкрив справу проти фірм, які входять до групи компаній Roshen експрезидента Петра Порошенка за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, передає RegioNews.

В ході ведення своєї господарської діяльності група Roshen протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів - кондитерських фабрик", - йдеться в повідомленні.

В АМКУ додали, що у 2019 році у зв'язку з забороною імпорту з Російської Федерації патоки група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців без об'єктивних причин.

Такі дії групи Roshen по відношенню до суб'єктів господарювання - конкурентів на ринках кондитерських виробів (в тому числі і Кондитерської корпорації "Рошен"), могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними", - вважає АМКУ.

У зв'язку з цим Комітет розпочав розслідування, збір і аналіз доказів у справі.

Група Roshen є найбільшим вітчизняним виробником крохмальної кукурудзяної патоки (сиропів).

Нагадаємо, колекцію картин Порошенка повторно арештували. Раніше Київський апеляційний суд скасував арешт колекції.