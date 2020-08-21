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21 серпня 2020, 12:57 11

АМКУ відкрив справу проти компанії Порошенка Roshen

21 серпня 2020, 12:57 11
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Вона мала ознаки домінуючого положення на ринку патоки
Вона мала ознаки домінуючого положення на ринку патоки
Фото: flickr
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Антимонопольний комітет відкрив справу проти фірм, які входять до групи компаній Roshen експрезидента Петра Порошенка за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, передає RegioNews.

В ході ведення своєї господарської діяльності група Roshen протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів - кондитерських фабрик", - йдеться в повідомленні.

В АМКУ додали, що у 2019 році у зв'язку з забороною імпорту з Російської Федерації патоки група Roshen підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців без об'єктивних причин.

Такі дії групи Roshen по відношенню до суб'єктів господарювання - конкурентів на ринках кондитерських виробів (в тому числі і Кондитерської корпорації "Рошен"), могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними", - вважає АМКУ.

У зв'язку з цим Комітет розпочав розслідування, збір і аналіз доказів у справі.

Група Roshen є найбільшим вітчизняним виробником крохмальної кукурудзяної патоки (сиропів).

Нагадаємо, колекцію картин Порошенка повторно арештували. Раніше Київський апеляційний суд скасував арешт колекції.

Петро Порошенко АМКУ справа ринок roshen
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