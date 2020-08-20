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20 серпня 2020, 14:37 5

Син Юрія Бойка може стати власником Волиньобленерго

20 серпня 2020, 14:37 5
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АМКУ розгляне передачу більше 50% акції Волиньобленерго синові Юрія Бойка Анатолію
АМКУ розгляне передачу більше 50% акції Волиньобленерго синові Юрія Бойка Анатолію
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Антимонопольний комітет в ході засідання 20 серпня розгляне питання про придбання пакета акцій АТ Волиньобленерго компанією АТ ЗНВКІФ "Онікс" Анатолія Бойка.

Про це йдеться в порядку денному засідання АМКУ, пише RegioNews з посиланням на НВ.

В результаті угоди компанія Онікс отримає контроль більш ніж над 50% акцій Волиньобленерго. Матеріали по справі мають статус "з обмеженим доступом".

За даними порталу ring.org.ua , засновником і керівником АТ ЗНВКІФ "Онікс" є Анатолій Юрійович Бойко - син народного депутата і керівника фракції ОПЗЖ у Верховній Раді Юрія Бойка.

Нагадаємо, 17 серпня Ілля Ківа подарував Вадиму Рабиновичу його портрет на тлі Шевченка, Наполеона і Миколи II .

обленерго ОПЗЖ Волинь АМКУ Волинська область Юрій Бойко енергетика
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