Син Юрія Бойка може стати власником Волиньобленерго
АМКУ розгляне передачу більше 50% акції Волиньобленерго синові Юрія Бойка Анатолію
АМКУ розгляне передачу більше 50% акції Волиньобленерго синові Юрія Бойка Анатолію
Антимонопольний комітет в ході засідання 20 серпня розгляне питання про придбання пакета акцій АТ Волиньобленерго компанією АТ ЗНВКІФ "Онікс" Анатолія Бойка.
Про це йдеться в порядку денному засідання АМКУ, пише RegioNews з посиланням на НВ.
В результаті угоди компанія Онікс отримає контроль більш ніж над 50% акцій Волиньобленерго. Матеріали по справі мають статус "з обмеженим доступом".
За даними порталу ring.org.ua , засновником і керівником АТ ЗНВКІФ "Онікс" є Анатолій Юрійович Бойко - син народного депутата і керівника фракції ОПЗЖ у Верховній Раді Юрія Бойка.
Нагадаємо, 17 серпня Ілля Ківа подарував Вадиму Рабиновичу його портрет на тлі Шевченка, Наполеона і Миколи II .
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