АМКУ відкрив справу щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві

Відомство планує звернутись за допомогою в розслідуванні до правоохоронних органів

Відомство планує звернутись за допомогою в розслідуванні до правоохоронних органів

Фото: Facebook

Антимонопольний комітет порушив справу за ознаками змови на тендерах при будівництві Подільсько-Воскресенського моста в Києві.

Про це у Facebook повідомив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький, передає RegioNews.

За даними відомства, порушення зафіксовані на загальну суму близько 100 млн грн.

Зокрема, АМКУ насторожили тендери, проведені комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за участі двох інших фірм, зокрема будівельної компанії "Укрбуд”.

Було зафіксовано зниження учасниками торгів цінових пропозицій, спільноме використанні ІР-адрес для керування рахунками, подання документів на тендери із однієї ІР-адреси і спільне використанні ІР-адрес для звітності до органів ДПС.

За даними АМКУ, це типовий набір дій, які можуть свідчити про змову при проведення тендерів.

Навесні 2020 року в АМКУ вже було відкрито справу за ознаками антиконкурентної змови при проведенні тендерних процедур між Генпідрядником будівництва згаданого мосту компанії "Еко-Буд-Трейд" та ТОВ "ФОРМА" на загальну суму більше 4 млрд. Наразі триває збір доказів", - повідомив Хмельницький.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила багатомільйонні зловживання при будівництві в зоні відчуження. Комерційні структури "Укрбуду” оштрафували на 117 мільйонів гривень.