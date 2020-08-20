09:49  20 серпня
В Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19: за добу захворіли 2134 людини
12:46  20 серпня
В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень
08:19  20 серпня
Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2020, 13:57 4

АМКУ відкрив справу щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві

20 серпня 2020, 13:57 4
Читайте также на русском языке
Відомство планує звернутись за допомогою в розслідуванні до правоохоронних органів
Відомство планує звернутись за допомогою в розслідуванні до правоохоронних органів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Антимонопольний комітет порушив справу за ознаками змови на тендерах при будівництві Подільсько-Воскресенського моста в Києві.

Про це у Facebook повідомив голова відділення АМКУ Олексій Хмельницький, передає RegioNews.

За даними відомства, порушення зафіксовані на загальну суму близько 100 млн грн.

Зокрема, АМКУ насторожили тендери, проведені комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за участі двох інших фірм, зокрема будівельної компанії "Укрбуд”.

Було зафіксовано зниження учасниками торгів цінових пропозицій, спільноме використанні ІР-адрес для керування рахунками, подання документів на тендери із однієї ІР-адреси і спільне використанні ІР-адрес для звітності до органів ДПС.

За даними АМКУ, це типовий набір дій, які можуть свідчити про змову при проведення тендерів.

Навесні 2020 року в АМКУ вже було відкрито справу за ознаками антиконкурентної змови при проведенні тендерних процедур між Генпідрядником будівництва згаданого мосту компанії "Еко-Буд-Трейд" та ТОВ "ФОРМА" на загальну суму більше 4 млрд. Наразі триває збір доказів", - повідомив Хмельницький.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила багатомільйонні зловживання при будівництві в зоні відчуження. Комерційні структури "Укрбуду” оштрафували на 117 мільйонів гривень.

Київ тендер міст корупція АМКУ Віталій Кличко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У КОДА розповіли, у яких районах Київщини проводитимуться вибори депутатів
20 серпня 2020, 12:59
Ще одному фігуранту справи про корупцію в Укроборонпромі вручили підозру
20 серпня 2020, 12:56
В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень
20 серпня 2020, 12:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому
Чернігівські парадокси: як мер Атрошенко з’їдає рейтинг "Слуги народу"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »