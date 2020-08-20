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20 серпня 2020, 14:41 17

Порошенко і Тищенко купили найбільше Facebook-реклами

20 серпня 2020, 14:41 17
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Лідером за витратами став п’ятий президент Петро Порошенко
Лідером за витратами став п’ятий президент Петро Порошенко
Фото: Facebook
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Від початку року в Україні на політичну рекламу в Facebook  було витрачено 1,1 мільйона доларів.

Про це йдеться в дослідженні руху "Чесно", передає RegioNews.

Лідером за витратами став п’ятий президент Петро Порошенко, він витратив на рекламу у Facebook 52,8 тисячі доларів.

Другу сходинку займає програма "Шустер LIVE", вона витратила 39,4 тисячі доларів. Сторінка рекламує гостей ефіру або ведучого Савіка Шустера.

На третьому місці за витратами із сумою понад 20 тисяч доларів – нардеп від "Слуги народу” Микола Тищенко.

Далі за витратами йдуть "Партії Шарія", сторінка "Городок", що піарить партію мерів, Facebook колишнього прем’єра Володимира Гройсмана, ресурс "Обозреватель", керівник київського осередку "Батьківщини" Віталій Нестор і нардеп Антон Яценко.

Серед політичних партій найбільше на рекламу у Facebook витратили 5 партійних сторінок Української галицької партії – 23,1 тисячі доларів.

20 тисяч доларів витратили 4 сторінки "Партії Шарія”, на третьому місці – 27 сторінок, пов’язаних із партією "Європейська солідарність".

На четвертому місці "Слуга народу", яка заплатила за рекламу понад 15 тисяч доларів (11 сторінок). Партія "Голос" витратила 7,2 тисячі доларів і опинилася на п’ятому місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко в липні витратив на політичну рекламу $15,3 тисячі.

Анатолій Шарій реклама Петро Порошенко соцмережі Микола Тищенко
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