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21 августа 2020, 12:57 14

АМКУ открыл дело против компании Порошенко Roshen

21 августа 2020, 12:57 14
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Она имела признаки доминирующего положения на рынке патоки
Она имела признаки доминирующего положения на рынке патоки
Фото: flickr
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Антимонопольный комитет возбудил дело против фирм, входящих в группу компаний Roshen экс-президента Петра Порошенко по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает RegioNews.

В ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течении 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик", - говорится в сообщении.

В АМКУ добавили, что в 2019 году в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей без объективных причин.

Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования - конкурентов на рынках кондитерских изделий (в том числе и Кондитерской корпорации "Рошен"), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними", - считает АМКУ.

В связи с этим Комитет начал расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

Группа Roshen является крупнейшим отечественным производителем крахмальной кукурузной патоки (сиропов).

Напомним, коллекцию картин Порошенко повторно арестовали. Ранее Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции.

Петр Порошенко АМКУ дело рынок roshen
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