АМКУ открыл дело против компании Порошенко Roshen

Она имела признаки доминирующего положения на рынке патоки

Она имела признаки доминирующего положения на рынке патоки

Фото: flickr

Антимонопольный комитет возбудил дело против фирм, входящих в группу компаний Roshen экс-президента Петра Порошенко по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает RegioNews.

В ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen в течении 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей - кондитерских фабрик", - говорится в сообщении.

В АМКУ добавили, что в 2019 году в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей без объективных причин.

Такие действия группы Roshen по отношению к субъектам хозяйствования - конкурентов на рынках кондитерских изделий (в том числе и Кондитерской корпорации "Рошен"), могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними", - считает АМКУ.

В связи с этим Комитет начал расследование, сбор и анализ доказательств по делу.

Группа Roshen является крупнейшим отечественным производителем крахмальной кукурузной патоки (сиропов).

Напомним, коллекцию картин Порошенко повторно арестовали. Ранее Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции.