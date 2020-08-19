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19 серпня 2020, 12:33 23

Колекцію картин Порошенка повторно арештували, - адвокат

19 серпня 2020, 12:33 23
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Раніше Київський апеляційний суд скасував арешт колекції
Раніше Київський апеляційний суд скасував арешт колекції
Фото: Сайт "ЄС"
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Печерський райсуд повторно арештував колекцію картин п'ятого президента Петра Порошенка.

Як передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це повідомив під час брифінгу адвокат Ілля Новіков.

"Печерський райсуд повторно прийняв рішення про арешт майна, який був скасований Київським апеляційним судом", - сказав він.

На думку адвоката, це свідчить про те, що Офіс генпрокурора "в координації з іншими структурами вирішили продовжувати те, що вже почали".

Нагадаємо, 4 червня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту як свідка в кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Перед тим, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит в ГБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.

6 серпня суд скасував рішення про арешт колекції картин Порошенка.

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