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20 серпня 2020, 18:45 5

У Києві встановили флагшток для найвищого в Україні прапора

20 серпня 2020, 18:45 5
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Його спорудження відбувається на кошти меценатів
Його спорудження відбувається на кошти меценатів
Фото: Facebook
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У Києві вже завершили спорудження флагштока висотою майже 90 метрів для найвищого прапору України.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапору – 16 на 24 метри", - написав Кличко.

Він додав, що вже встановили елементи підсвітки прапора, його можна буде побачити навіть вночі з будь-якої точки Києва.

Напередодні Дня державного прапору ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний!” – додав мер Києва.

Нагадаємо, Кличко запевнив, що навчальний рік 1 вересня розпочнеться у "зрозумілому" форматі. Також багато чого буде залежати від організованості і згуртованості жителів міста.

Київ прапор свято КМДА Віталій Кличко День незалежності
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