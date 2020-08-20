У Києві встановили флагшток для найвищого в Україні прапора

Його спорудження відбувається на кошти меценатів

Його спорудження відбувається на кошти меценатів

Фото: Facebook

У Києві вже завершили спорудження флагштока висотою майже 90 метрів для найвищого прапору України.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапору – 16 на 24 метри", - написав Кличко.

Він додав, що вже встановили елементи підсвітки прапора, його можна буде побачити навіть вночі з будь-якої точки Києва.

Напередодні Дня державного прапору ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний!” – додав мер Києва.

Нагадаємо, Кличко запевнив, що навчальний рік 1 вересня розпочнеться у "зрозумілому" форматі. Також багато чого буде залежати від організованості і згуртованості жителів міста.