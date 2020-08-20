16:36  20 серпня
Завтра Володимир Зеленський приїде в Миколаїв
12:46  20 серпня
В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень
17:54  20 серпня
Окупанти з кулеметів обстріляли Авдіївку
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2020, 17:01 4

У Києві заборонили купатися на десяти пляжах

20 серпня 2020, 17:01 4
Читайте также на русском языке
На низці муніципальних пляжів вивішено червоні прапори
На низці муніципальних пляжів вивішено червоні прапори
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

На десяти київських пляжах запровадили заборону на купання через через аномальну спеку та цвітіння води.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Після проведення лабораторних досліджень проб води було оновлено поточні статуси муніципальних пляжів столиці.

Зокрема, зелені прапори вивішено (купатися дозволено) на трьох столичних пляжах: "Троєщина”, "Галерний” та "Вербний”. Жовтий прапор поки що на пляжі "Пуща-Водиця”, де купатися тимчасово не рекомендовано”, - йдеться в повідомленні.

Червоні прапори про заборону на купанні вивішено на пляжах "Венеція”, "Веселка”, "Дитячий”, "Золотий”, "Молодіжний”, "Передмістна Слобідка”, "Райдуга”, "Тельбін”, "Центральний” та "Чорторий”.

В КМДА зазначають, що червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі. Це значно погіршує нормативні показники води.

Нагадаємо, за місяць на пляжах України загинули майже 200 людей, більшість трагічних випадків трапляється через необережність.

Київ пляж Санепідемстанція санітарні норми заборона
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві фіксують забруднення повітря: стала відома причина
20 серпня 2020, 15:31
Пальчевський переконує, що має план відновлення економіки України
20 серпня 2020, 14:35
АМКУ відкрив справу щодо будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві
20 серпня 2020, 13:57
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Рівненщина: кому належать автовокзали регіону
Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »