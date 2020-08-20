У Києві заборонили купатися на десяти пляжах

На низці муніципальних пляжів вивішено червоні прапори

На низці муніципальних пляжів вивішено червоні прапори

Фото: flickr

На десяти київських пляжах запровадили заборону на купання через через аномальну спеку та цвітіння води.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Після проведення лабораторних досліджень проб води було оновлено поточні статуси муніципальних пляжів столиці.

Зокрема, зелені прапори вивішено (купатися дозволено) на трьох столичних пляжах: "Троєщина”, "Галерний” та "Вербний”. Жовтий прапор поки що на пляжі "Пуща-Водиця”, де купатися тимчасово не рекомендовано”, - йдеться в повідомленні.

Червоні прапори про заборону на купанні вивішено на пляжах "Венеція”, "Веселка”, "Дитячий”, "Золотий”, "Молодіжний”, "Передмістна Слобідка”, "Райдуга”, "Тельбін”, "Центральний” та "Чорторий”.

В КМДА зазначають, що червоні та жовті прапори обумовлені аномальною спекою, через яку відбувається активне цвітіння води у Дніпрі. Це значно погіршує нормативні показники води.

Нагадаємо, за місяць на пляжах України загинули майже 200 людей, більшість трагічних випадків трапляється через необережність.