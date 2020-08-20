Кличко запевнив, що навчальний рік 1 вересня розпочнеться у "зрозумілому" форматі

Також багато чого буде залежати від організованості і згуртованості жителів міста

Також багато чого буде залежати від організованості і згуртованості жителів міста

Фото: з відкритих джерел

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що новий навчальний рік в місті розпочнеться 1 вересня в зрозумілому для суспільства форматі навчання, а далі все буде залежати від організованості і згуртованості жителів міста.

Як передає RegioNews, про це він розповів в ході Серпневої педагогічної онлайн-конференції. Навчальний процес повинен початися, але в нових умовах з дотриманням всіх правил. Наші школи до цього готові. Звичайно, є загрози, не все просто, але ми з вами подолаємо всі виклики", - зазначив він. За його словами, новий навчальний рік у Києві буде розпочато 1 вересня в звичайному і зрозумілому для суспільства форматі навчання. Крім того, все буде залежати і від організованості, і від згуртованості жителів міста. Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству освіти провести перевірки шкіл і дитячих садів на дотримання безпечних умов навчання у період карантину.

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