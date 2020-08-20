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20 серпня 2020, 11:04 7

Кличко запевнив, що навчальний рік 1 вересня розпочнеться у "зрозумілому" форматі

20 серпня 2020, 11:04 7
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Також багато чого буде залежати від організованості і згуртованості жителів міста
Також багато чого буде залежати від організованості і згуртованості жителів міста
Фото: з відкритих джерел
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Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що новий навчальний рік в місті розпочнеться 1 вересня в зрозумілому для суспільства форматі навчання, а далі все буде залежати від організованості і згуртованості жителів міста.

Як передає RegioNews, про це він розповів в ході Серпневої педагогічної онлайн-конференції.

Навчальний процес повинен початися, але в нових умовах з дотриманням всіх правил. Наші школи до цього готові. Звичайно, є загрози, не все просто, але ми з вами подолаємо всі виклики", - зазначив він.

За його словами, новий навчальний рік у Києві буде розпочато 1 вересня в звичайному і зрозумілому для суспільства форматі навчання. Крім того, все буде залежати і від організованості, і від згуртованості жителів міста.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству освіти провести перевірки шкіл і дитячих садів на дотримання безпечних умов навчання у період карантину.

коронавірус карантин школа діти Віталій Кличко
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