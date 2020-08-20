В Киеве установили флагшток для самого высокого в Украине флага

Его сооружение происходит на средства меценатов

Его сооружение происходит на средства меценатов

Фото: Facebook

В Киеве уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров для самого высокого флага Украины.

Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Совсем скоро над киевскими холмами будет поднят самый главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра", - написал Кличко.

Он добавил, что уже установили элементы подсветки флага, его можно будет увидеть даже ночью с любой точки Киева.

Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Построил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен!" - добавил мэр Киева.

Напомним, Кличко заверил, что учебный год 1 сентября начнется в "понятном" формате. Также многое будет завесить от организованности и сплоченности жителей города.