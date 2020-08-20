У Києві фіксують забруднення повітря: стала відома причина

Слабкий вітер і пожежі в екосистемах призвели до накопичення забруднюючих речовин

Слабкий вітер і пожежі в екосистемах призвели до накопичення забруднюючих речовин

Фото: з відкритих джерел

В атмосферному повітрі столиці в останні дні підвищився вміст продуктів горіння: формальдегіду, діоксиду азоту та діоксиду сірки.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зараз погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі... Погодні умови перешкоджають змішуванню атмосферних шарів повітря і сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі", - йдеться в повідомленні.

У повітрі Києва зафіксовано перевищення:

діоксиду сірки на площах Бессарабській, Деміївській, бульварі Лесі Українки, проспекті Науки.

діоксиду азоту на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

формальдегіду - на площах Бессарабській та Деміївській, проспекті Оболонському, бульварі Лесі Українки.

Також у столиці спостерігається високий рівень пожежної небезпеки, і все частіше виникають пожежі в екосистемах. Пов'язано це з високою температурою в приземному шарі повітря і початком спалювання населенням сухої рослинності.

За останню добу в екосистемах Києва зафіксовано п'ять осередків пожеж трав'яного настилу загальною площею 5,167 га. Всі вони ліквідовані. У Київській області за останню добу ліквідовано 42 вогнища пожеж трав'яного настилу площею 45 га. Ліквідовано три вогнища пожеж торфу площею 0,5 га.

Нагадаємо, поблизу Сум стався викид токсичного одоранту, що має сильний неприємний запах. Місцева влада закликала людей закрити вікна і зволожувати повітря в приміщенні.