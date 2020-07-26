За місяць на пляжах України загинули майже 200 людей

Більшість трагічних випадків трапляється через необережність

Більшість трагічних випадків трапляється через необережність

Фото: flickr

В Україні від початку липня на воді загинуло 180 осіб, понад 70 із них – діти.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Станом на 26 липня на водних об'єктах України від початку місяця загинуло понад 180 осіб, з них понад 70 дітей. Вирушаючи до водойм, будьте вкрай обережні і відповідальні", – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, більшість смертельних випадків трапляється через власну необережність громадян.

У відомстві додали, що кількість трагічних випадків на водоймах значно зростає у літній період, і безпечними є лише перевірені пляжі та водойми, в яких обстежене дно та є рятувальний пост.

Нагадаємо, в Одесі не радять купатися на дев'яти пляжах - Держспоживслужба.

Раніше повідомлялося, що після дослідження проб води на пляжах Одеси, Києва та Миколаєва МОЗ розпорядився їх закрити і встановити щити про заборону купання.