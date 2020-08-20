В Киеве запретили купаться на десяти пляжах

На ряде муниципальных пляжей вывешены красные флаги

На ряде муниципальных пляжей вывешены красные флаги

Фото: flickr

На десяти киевских пляжах ввели запрет на купание из-за аномальной жары и цветения воды.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

После проведения лабораторных исследований проб воды было обновлено текущие статусы муниципальных пляжей столицы.

В частности, зеленые флаги вывешены (купаться разрешено) на трех столичных пляжах: "Троещина", "Галерный" и "Вербный". Желтый флаг пока на пляже "Пуща-Водица", где купаться временно не рекомендовано", - говорится в сообщении.

Красные флаги о запрете на купание вывешены на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный" и "Чорторый".

В КГГА отмечают, что красные и желтые флаги обусловлены аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре. Это значительно ухудшает нормативные показатели воды.

Напомним, за месяц на пляжах Украины погибли почти 200 человек, большинство трагических случаев происходит по неосторожности.