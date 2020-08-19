На Донбасі зафіксували обстріл поблизу Луганського
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, в обідній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля Луганського. Постріли були не прицільними, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали та на провокацію ворога не піддалися.
На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
У районі проведення операції також виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували близько 6 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 39 знайдених вибухонебезпечних предметів.
Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 37 квартир. Ще на 27 об’єктах роботи продовжуються.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 19 серпня 2020 р.
Нагадаємо, за минулу добу по всій лінії розмежування не було зафіксовано провокацій і обстрілів з боку збройних формувань бойовиків.