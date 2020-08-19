На Донбасі зафіксували обстріл поблизу Луганського

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, в обідній час противник зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля Луганського. Постріли були не прицільними, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали та на провокацію ворога не піддалися.

На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався повною мірою.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

У районі проведення операції також виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували близько 6 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 39 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 37 квартир. Ще на 27 об’єктах роботи продовжуються.

Нагадаємо, за минулу добу по всій лінії розмежування не було зафіксовано провокацій і обстрілів з боку збройних формувань бойовиків.