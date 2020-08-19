Влада назвала терміни появи концепції економічного розвитку Донбасу

Метою концепції буде створення інвестклімату в регіоні

Метою концепції буде створення інвестклімату в регіоні

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Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства, про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

За його словами, метою концепції є створення інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на Донбасі.

"Ми повинні зосередитися на створенні нової економіки. Оновлений Донбас може стати центром нових підходів у виробничих відносинах. Є всі підстави вважати, що можна залучити великі інвестиції в східну Україну. Зрештою, інвестори працюють в гарячих точках по всьому світу", – зазначив Резніков.

Віцепрем'єр додав, що зараз уряд розглядає можливість поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон.

"Крім того, держава повинна взяти на себе хоча б частину політичних і військових ризиків, які важко передбачити інвесторам. Щоб зробити цей підхід стійким, необхідно створити постійну та ефективну систему управління, включаючи всі необхідні інститути, такі як цільовий фонд і інвестиційне агентство", – сказав Резніков.

Раніше повідомлялося, що українська делегація в ТКГ по Донбасу буде пропонувати варіанти переговорів з представниками ОРДЛО.