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19 серпня 2020, 17:19

Влада назвала терміни появи концепції економічного розвитку Донбасу

19 серпня 2020, 17:19
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Метою концепції буде створення інвестклімату в регіоні
Метою концепції буде створення інвестклімату в регіоні
Фото з відкритих джерел
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Міністерство реінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу. Основну увагу буде приділено підконтрольним уряду України частинах Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства, про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.

За його словами, метою концепції є створення інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на Донбасі.

"Ми повинні зосередитися на створенні нової економіки. Оновлений Донбас може стати центром нових підходів у виробничих відносинах. Є всі підстави вважати, що можна залучити великі інвестиції в східну Україну. Зрештою, інвестори працюють в гарячих точках по всьому світу", – зазначив Резніков.

Віцепрем'єр додав, що зараз уряд розглядає можливість поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон.

"Крім того, держава повинна взяти на себе хоча б частину політичних і військових ризиків, які важко передбачити інвесторам. Щоб зробити цей підхід стійким, необхідно створити постійну та ефективну систему управління, включаючи всі необхідні інститути, такі як цільовий фонд і інвестиційне агентство", – сказав Резніков.

Раніше повідомлялося, що українська делегація в ТКГ по Донбасу буде пропонувати варіанти переговорів з представниками ОРДЛО.

Донбас міністр економіка Міністерство уряд
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