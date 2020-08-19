Влада назвала терміни появи концепції економічного розвитку Донбасу
Міністерство реінтеграції планує восени завершити розробку концепції економічного розвитку Донбасу. Основну увагу буде приділено підконтрольним уряду України частинах Донецької та Луганської областей.
Як повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу міністерства, про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков.
За його словами, метою концепції є створення інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на Донбасі.
"Ми повинні зосередитися на створенні нової економіки. Оновлений Донбас може стати центром нових підходів у виробничих відносинах. Є всі підстави вважати, що можна залучити великі інвестиції в східну Україну. Зрештою, інвестори працюють в гарячих точках по всьому світу", – зазначив Резніков.
Віцепрем'єр додав, що зараз уряд розглядає можливість поширення правил міжнародного комерційного арбітражу на регіон.
"Крім того, держава повинна взяти на себе хоча б частину політичних і військових ризиків, які важко передбачити інвесторам. Щоб зробити цей підхід стійким, необхідно створити постійну та ефективну систему управління, включаючи всі необхідні інститути, такі як цільовий фонд і інвестиційне агентство", – сказав Резніков.
Раніше повідомлялося, що українська делегація в ТКГ по Донбасу буде пропонувати варіанти переговорів з представниками ОРДЛО.