Доба на Донбасі: провокацій з боку бойовиків не зафіксовано

Ніхто з українських військових не постраждав

Ніхто з українських військових не постраждав

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу по всій лінії розмежування не було зафіксовано провокацій і обстрілів з боку збройних формувань бойовиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

"Наші захисники не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", — повідомили в штабі.

Додається, що крім військовослужбовців ЗСУ у районі проведення операції Об'єднаних сил належно виконують свої завдання інші складові сил оборони.

"Так, співробітниками ГФС зі складу Об'єднаних сил в ході огляду транспортного засобу, який рухався через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке", після детального огляду речей, що перебували у транспортному засобі, виявлено кошти в сумі 200 тис. гривень. Складено протокол про адміністративне правопорушення, а гроші вилучені та передані на зберігання", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку поточної доби, 19 серпня, на всіх ділянках фронту також спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих в рамках засідань Тристоронньої контактної групи.