На Донбассе зафиксировали обстрел вблизи Луганского
С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В частности, в обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у Луганского. Выстрелы были не прицельными, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали и на провокации врага не поддались.
На всех других участках фронта режим тишины сохранялся в полной мере.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
В районе проведения операции также выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил. В частности, саперы разминировали около 6 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 39 найденных взрывоопасных предметов.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 37 квартир. Еще на 27 объектах работы продолжаются.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 19 августа 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки по всей линии разграничения не было зафиксировано провокаций и обстрелов со стороны вооруженных формирований боевиков.