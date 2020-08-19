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На Донбассе зафиксировали обстрел вблизи Луганского
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19 августа 2020, 17:31 3

На Донбассе зафиксировали обстрел вблизи Луганского

19 августа 2020, 17:31 3
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Украинские военные огонь в ответ не открывали
Украинские военные огонь в ответ не открывали
Фото: Facebook
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С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в обеденное время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у Луганского. Выстрелы были не прицельными, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали и на провокации врага не поддались.

На всех других участках фронта режим тишины сохранялся в полной мере.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В районе проведения операции также выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил. В частности, саперы разминировали около 6 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 39 найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 37 квартир. Еще на 27 объектах работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 19 августа 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки по всей линии разграничения не было зафиксировано провокаций и обстрелов со стороны вооруженных формирований боевиков.

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