Вибори на Донбасі: ЦВК просить надати інформацію про можливі загрози

Визначати рівень загроз не є повноваженням Комісії

Визначати рівень загроз не є повноваженням Комісії

Фото: з відкритих джерел

Центральна виборча комісія попросила РНБО та інші силові відомства надати їй інформацію щодо можливих загроз під час проведення місцевих виборів на Донбасі.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба ЦВК.

Окрім того, Центрвиборчком звернувся до Донецької та Луганської ОДА з надання актуальних висновків про можливість організації підготовки й проведення місцевих виборів на виборчих дільницях, а також про можливість організації підготовки і проведення виборів депутатів райрад.

ЦВК не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей", - додали в пресслужбі.

У ЦВК також зазначили, що з огляду на необхідність забезпечення можливості громадянам реалізувати їхнє право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у виборах у відомстві бачать потребу в уточненні в компетентних органів інформації про ситуацію безпеки на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Раніше повідомлялося, що поліція Донецької області не рекомендувала Донецькій військово-цивільної адміністрації скасовувати вибори у деяких громадах Донецької області.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія, враховуючи рекомендації силовиків прийняла рішення про скасування місцевих виборів на окремих територіях уздовж лінії зіткнення.