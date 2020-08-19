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19 серпня 2020, 14:21 8

На Харківщині виникла масштабна пожежа в магазині: чутні вибухи

19 серпня 2020, 14:21 8
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Площа загоряння склала 900 квадратних метрів
Площа загоряння склала 900 квадратних метрів
Фото: ДСНС
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У Харківській області масштабна пожежа охопила продуктовий магазин "Посад" у селищі Сахновщина, полум'я охопило і сусідню будівлю.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає RegioNews.

У 13:25 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, ліквідація НП триває", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 30 чоловік особового складу та шість одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Як відзначають очевидці, на місці пожежі були чутні вибухи.

Нагадаємо, 15 серпня сталася пожежа в Хустської районної лікарні на Закарпатті. Через пожежу довелося евакуювати 200 чоловік, з яких 160 - пацієнти.

пожежа Харьків рятувальники ДСНС
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