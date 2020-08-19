На Харківщині виникла масштабна пожежа в магазині: чутні вибухи

Площа загоряння склала 900 квадратних метрів

Площа загоряння склала 900 квадратних метрів

Фото: ДСНС

У Харківській області масштабна пожежа охопила продуктовий магазин "Посад" у селищі Сахновщина, полум'я охопило і сусідню будівлю.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає RegioNews.

У 13:25 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, ліквідація НП триває", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 30 чоловік особового складу та шість одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

Як відзначають очевидці, на місці пожежі були чутні вибухи.

Нагадаємо, 15 серпня сталася пожежа в Хустської районної лікарні на Закарпатті. Через пожежу довелося евакуювати 200 чоловік, з яких 160 - пацієнти.