На Харківщині виникла масштабна пожежа в магазині: чутні вибухи
Площа загоряння склала 900 квадратних метрів
Площа загоряння склала 900 квадратних метрів
У Харківській області масштабна пожежа охопила продуктовий магазин "Посад" у селищі Сахновщина, полум'я охопило і сусідню будівлю.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає RegioNews.
У 13:25 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь, ліквідація НП триває", - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучено 30 чоловік особового складу та шість одиниць техніки ДСНС. Жертв та постраждалих немає.
Як відзначають очевидці, на місці пожежі були чутні вибухи.
Нагадаємо, 15 серпня сталася пожежа в Хустської районної лікарні на Закарпатті. Через пожежу довелося евакуювати 200 чоловік, з яких 160 - пацієнти.
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