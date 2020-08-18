На Донбасі від початку доби обстрілів не зафіксовано

Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень

Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень

Від початку поточної доби у зоні відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Також у районі проведення операції виконують завдання інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, сапери ДСНС розмінували близько 4 га території у прифронтовому районі та передали на знищення 53 вибухонебезпечних предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулої доби вони здійснювали роботи на 27 об’єктах та повністю відремонтували 3 із них.

Нагадаємо, за минулу добу на Донеччині зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих в рамках засідань Тристоронньої контактної групи.