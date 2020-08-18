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Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"
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18 серпня 2020, 08:19 4

Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"

18 серпня 2020, 08:19 4
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Втрат серед особового складу службовців Об'єднаних сил немає
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу на Донеччині зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих в рамках засідань Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС

У штабі відзначають, що українські воїни продовжують дотримуватися режиму повного припинення вогню і знаходяться напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Одна з провокацій бойовиків була зафіксована поблизу населеного пункту Водяне - стріляли з підствольного гранатомета.

"Один неприцільний постріл був провокаційним і не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - відзначили в штабі ООС.

Також за минулу добу виявлено факти інженерного обладнання позицій в бік наших підрозділів неподалік Водяного за напрямом тимчасово окупованої Ужівки.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським воїнами.

З початку поточної доби, 18 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушення режиму припинення вогню не зафіксовані.

Нагадаємо, напередодні Кравчук назвав умови політичного врегулювання на Донбасі.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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