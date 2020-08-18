Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"

Втрат серед особового складу службовців Об'єднаних сил немає

Втрат серед особового складу службовців Об'єднаних сил немає

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу на Донеччині зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих в рамках засідань Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС

У штабі відзначають, що українські воїни продовжують дотримуватися режиму повного припинення вогню і знаходяться напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника.

Одна з провокацій бойовиків була зафіксована поблизу населеного пункту Водяне - стріляли з підствольного гранатомета.

"Один неприцільний постріл був провокаційним і не ніс загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - відзначили в штабі ООС.

Також за минулу добу виявлено факти інженерного обладнання позицій в бік наших підрозділів неподалік Водяного за напрямом тимчасово окупованої Ужівки.

Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським воїнами.

З початку поточної доби, 18 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушення режиму припинення вогню не зафіксовані.

Нагадаємо, напередодні Кравчук назвав умови політичного врегулювання на Донбасі.