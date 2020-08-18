На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано

Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений

Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений

С начала текущих суток в зоне ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Также в районе проведения операции выполняют задания другие подразделения Объединенных сил.

В частности, саперы ГСЧС разминировали около 4 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на 27 объектах и полностью отремонтировали 3 из них.

Напомним, за прошедшие сутки на Донетчине зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы.