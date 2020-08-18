На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано
С начала текущих суток в зоне ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.
Также в районе проведения операции выполняют задания другие подразделения Объединенных сил.
В частности, саперы ГСЧС разминировали около 4 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на 27 объектах и полностью отремонтировали 3 из них.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 18 августа 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки на Донетчине зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы.