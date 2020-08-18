14:48  18 августа
ГБР открыло уголовное дело против Порошенко и Луценко
11:48  18 августа
Местные выборы: в Одесской области обнаружили массовую смену места голосования
18:04  18 августа
На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
18 августа 2020, 18:04 4

На Донбассе с начала суток обстрелов не зафиксировано

18 августа 2020, 18:04 4
Читайте також українською мовою
Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений
Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений
Читайте також
українською мовою

С начала текущих суток в зоне ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Также в районе проведения операции выполняют задания другие подразделения Объединенных сил.

В частности, саперы ГСЧС разминировали около 4 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 53 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на 27 объектах и полностью отремонтировали 3 из них.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 18 августа 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки на Донетчине зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых в рамках заседаний Трехсторонней контактной группы.

Донбасс ООС минирование военные обстрелы ГСЧС Донецкая область Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кравчук не исключает проведения переговоров с представителями ОРДЛО
18 августа 2020, 16:21
Из России продолжают поставлять боевикам военную технику и дронов - разведка
18 августа 2020, 14:11
Неизвестные "заминировали" морской порт в Николаеве
18 августа 2020, 13:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Ставка на "зеленое". Как Буткевич покупает Житомирскую область
Глава Черкасской ОГА: Я был настроен "порвать" всю преступность и коррупцию в области за два дня
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »