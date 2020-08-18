В Чорноморському порту хотіли вивезти з України тепловізори на півмільйона гривень

Зловмисник з "товаром" прямував до Туреччини

Зловмисник з "товаром" прямував до Туреччини

Фото: Держприкордонслужба

Сьогодні вночі в Чорноморському порту прикордонники затримали громадянина Узбекистану, який намагався вивезти з України чотири тепловізора.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби, передає RegioNews.

Громадянин Узбекистану прибув сьогодні вночі для проходження прикордонного контролю в Чорноморський порт. Чоловік збирався теплоходом дістатися до Туреччини.

Під час огляду автомобіля правоохоронці знайшли чотири тепловізійних приціли і елементи живлення до приладів нічного бачення, а також кріплення до зброї. Прилади іноземець сховав під обшивкою задніх дверей.

Виявлені спеціальні засоби на загальну суму близько 500 тис. грн та автомобіль вартістю 90 тис. грн вилучено до рішення суду", — кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, 14 серпня в Одесі СБУ затримала контрабанду наркотиків на 1,3 мільйона.