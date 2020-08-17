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17 серпня 2020, 17:27 1

КПВВ "Мар'їнка" залишається заблокованим з боку окупантів - Держприкордонслужба

17 серпня 2020, 17:27 1
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Пропуск громадян здійснюється у КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке
Пропуск громадян здійснюється у КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке
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Пропуск громадян через лінію розмежування на Донбасі здійснюється в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке", рух через контрольний пункт "Мар'їнка" залишається заблокованим з боку російських найманців.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише RegioNews.

Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюється в КПВВ "Станиця Луганська" та "Новотроїцьке". Залишається заблокованим з боку окупантів рух через контрольний пункт "Мар'їнка". Станом на 12:00 сьогодні, 17 серпня, через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пройшли 175 осіб і 3 транспортні засоби, а на контрольовану територію України - 28 осіб і 3 транспортні засоби. Пропуск громадян із тимчасово окупованої території представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно", - йдеться в повідомленні.

На цей самий час у "Станиці Луганській" через лінію розмежування пройшли на контрольовану територію 947 осіб, а 522 людини пройшли на тимчасово окуповану територію України.

Нагадаємо, 12 серпня Уряд оновив умови про тимчасові обмеження перетину КПВВ з окупованим Кримом.

Донбас прикордонники кордон КПВВ Донецька область
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