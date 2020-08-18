В Черноморском порту хотели вывезти из Украины тепловизоры на полмиллиона гривен
Сегодня ночью в Черноморском порту пограничники задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося вывезти из Украины четыре тепловизора.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает RegioNews.
Гражданин Узбекистана прибыл сегодня ночью для прохождения пограничного контроля в Черноморский порт. Мужчина собирался теплоходом добраться до Турции.
Во время осмотра автомобиля правоохранители нашли четыре тепловизионных прицела и элементы питания к приборам ночного видения, а также крепления к оружию. Приборы иностранец спрятал за обшивкой задних дверей.
Обнаруженные специальные средства на общую сумму около 500 тыс. грн и автомобиль стоимостью 90 тыс. грн изъяты до решения суда", — говорят в ГПСУ.
Напомним, 14 августа в Одессе СБУ остановила контрабанду тяжелых наркотиков на 1,3 миллиона.