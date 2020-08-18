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18 августа 2020, 15:21 4

В Черноморском порту хотели вывезти из Украины тепловизоры на полмиллиона гривен

18 августа 2020, 15:21 4
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Фото: Госпогранслужба
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Сегодня ночью в Черноморском порту пограничники задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося вывезти из Украины четыре тепловизора.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает RegioNews.

Гражданин Узбекистана прибыл сегодня ночью для прохождения пограничного контроля в Черноморский порт. Мужчина собирался теплоходом добраться до Турции.

Во время осмотра автомобиля правоохранители нашли четыре тепловизионных прицела и элементы питания к приборам ночного видения, а также крепления к оружию. Приборы иностранец спрятал за обшивкой задних дверей.

Обнаруженные специальные средства на общую сумму около 500 тыс. грн и автомобиль стоимостью 90 тыс. грн изъяты до решения суда", — говорят в ГПСУ.

Напомним, 14 августа в Одессе СБУ остановила контрабанду тяжелых наркотиков на 1,3 миллиона.

корабли оружие тепло пограничники порт Турция
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