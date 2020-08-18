Справи Майдану: завершено розслідування в відношенні ексслідчого міліції Києва

Колишній міліціонер при відсутності будь-яких доказів незаконно затримав одного з учасників Революції Гідності

Колишній міліціонер при відсутності будь-яких доказів незаконно затримав одного з учасників Революції Гідності

Фото: з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно колишнього старшого слідчого одного із райвідділів ГУ МВС України в м. Києві, зараз адвоката. Він підозрюється в незаконному затриманні учасника Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що міліціонер 21 січня 2014 року, при відсутності будь-яких доказів причетності до скоєння правопорушення, вчинив службове підроблення, незаконно затримав і вручив підозру одному з учасників акцій протесту.

Старший слідчий безпідставно подав в один з районних судів міста Києва клопотання про обрання стосовно потерпілого захід у вигляді утримання під вартою, яке судом задоволено", - йдеться в повідомленні.

Колишній слідчий міліції підозрюється в:

зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ);

службовому підробленні (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ);

завідомо незаконному затримані (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 ККУ);

притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ);

незаконному перешкоджанні, організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 ККУ).

Раніше повідомлялося, що суд заочно заарештував ексзаступника глави СБУ. Ексміліціонера підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року