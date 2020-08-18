09:29  18 серпня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу понад 1600 нових випадків
11:48  18 серпня
Місцеві вибори: на Одещині виявили масову зміну місця голосування
08:19  18 серпня
Ситуація на Донбасі: бойовики двічі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2020, 10:16 10

Справи Майдану: завершено розслідування в відношенні ексслідчого міліції Києва

18 серпня 2020, 10:16 10
Читайте также на русском языке
Колишній міліціонер при відсутності будь-яких доказів незаконно затримав одного з учасників Революції Гідності
Колишній міліціонер при відсутності будь-яких доказів незаконно затримав одного з учасників Революції Гідності
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно колишнього старшого слідчого одного із райвідділів ГУ МВС України в м. Києві, зараз адвоката. Він підозрюється в незаконному затриманні учасника Революції Гідності.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що міліціонер 21 січня 2014 року, при відсутності будь-яких доказів причетності до скоєння правопорушення, вчинив службове підроблення, незаконно затримав і вручив підозру одному з учасників акцій протесту.

Старший слідчий безпідставно подав в один з районних судів міста Києва клопотання про обрання стосовно потерпілого захід у вигляді утримання під вартою, яке судом задоволено", - йдеться в повідомленні.

Колишній слідчий міліції підозрюється в:

  • зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ);
  • службовому підробленні (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ);
  • завідомо незаконному затримані (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 ККУ);
  • притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину, зі штучним створенням доказів та фальсифікацією (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 ККУ);
  • незаконному перешкоджанні, організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч. 2 ст. 28, ст. 340 ККУ).

Раніше повідомлялося, що суд заочно заарештував ексзаступника глави СБУ. Ексміліціонера підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року

ДБР закон поліція справи Майдану правоохоронці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »