У центрі Києва спецназ затримав чоловіка з наркотиками

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі

Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

На столичному Печерську на вулиці Паркова спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими наркотиками. Правоохоронці вилучили у чоловіка 13 пакетиків із розфасованою речовиною.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіціі.

Зупинили чоловіка, який при собі мав розфасоване в зіп-пакетики кристалічну речовину білого кольору, схожу на наркотичну. Для документування події спецназівці викликали на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції", - сказано в повідомленні.

У чоловіка вилучили 13 пакетиків з розфасованим речовиною. За його словами, це - наркотики "солі". Вилучену підозрілу речовину направили на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний місцевий житель.

Раніше повідомлялося, що в Одесі Служба безпеки України блокувала контрабанду психотропних речовин з країн Євросоюзу на 1,3 мільйона гривень за цінами "чорного ринку".