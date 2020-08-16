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На Донбасі не фіксують обстрілів другу добу поспіль
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16 серпня 2020, 09:56 2

На Донбасі не фіксують обстрілів другу добу поспіль

16 серпня 2020, 09:56 2
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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає
Фото: штаб ООС
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Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У штабі також повідомили, що і за минулу добу, 15 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 15 серпня 2020 р.

Раніше повідомлялось, що 14 серпня добу збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Постріли були провокаційними і не несли загрози життю українським воїнам.

ООС штаб Донбас Донецька область Луганська область обстріли
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