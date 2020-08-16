На Донбасі не фіксують обстрілів другу добу поспіль
Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
У штабі також повідомили, що і за минулу добу, 15 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 15 серпня 2020 р.
Раніше повідомлялось, що 14 серпня добу збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Постріли були провокаційними і не несли загрози життю українським воїнам.