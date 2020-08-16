На Донбасі не фіксують обстрілів другу добу поспіль

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Фото: штаб ООС

Від початку поточної доби, 16 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У штабі також повідомили, що і за минулу добу, 15 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

Раніше повідомлялось, що 14 серпня добу збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Постріли були провокаційними і не несли загрози життю українським воїнам.