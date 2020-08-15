ООС: порушень режиму "тиші" з боку бойовиків не зафіксовано

Втрат серед українських військових немає

Втрат серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

Як передають в штабі Операції об'єднаних сил, ситуація залишається контрольованою. Протягом поточної доби не зафіксовано жодних порушень режиму "тиші" з боку незаконних збройних формувань бойовиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Незважаючи на дотримання режиму "тиші", українські військові продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Двадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - зазначили в штабі.

Також в штабі зазначають, що в зоні проведення ООС діють підрозділи ДСНС - вони розмінували близько шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення сорок вісім знайдених вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Минулої доби вони здійснювали роботи на двадцяти двох об’єктах та повністю відремонтували один із них.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Постріли були провокаційними і не несли загрози життю українським воїнам.