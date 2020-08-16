На Донбассе не фиксируют обстрелов вторые сутки подряд
С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В штабе также сообщили, что за минувшие сутки, 15 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем придерживаются условий прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Суббота, 15 августа 2020 г.
Ранее сообщалось, что 14 августа сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни украинским воинам.