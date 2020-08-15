Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим "тиші"

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Постріли були провокаційними і не несли загрози життю українським воїнам.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Наголошується, що українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Так, поблизу Авдіївки в ранковий і післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї.

Також, за минулу добу, виявлено факти інженерного обладнання позицій в бік підрозділів ЗСУ неподалік населених пунктів Хутір Вільний за напрямом тимчасово окупованого Золотого-5 і Новгородське за напрямом непідконтрольної Широкої Балки.

У штабі відзначають, що з початку поточної доби, 15 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донеччині двоє військових підірвалися на вибухівці: один загинув.