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14 серпня 2020, 18:20 2

Потреби змінювати переговорний майданчик у Мінську немає – Кулеба

14 серпня 2020, 18:20 2
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Тристороння контактна група засідатиме в режимі онлайн
Тристороння контактна група засідатиме в режимі онлайн
Фото: МЗС
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Питання про зміну переговорного майданчика у Мінську через події в Білорусі не розглядається, і Тристороння контактна група продовжить засідання в режимі онлайн.

Про це в інтерв’ю "Українському радіо” заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає RegioNews.

Буду відвертим: я думаю, що коронавірус ще триватиме, і тому об’єктивних фізичних можливостей зустрітися в Мінську найближчим часом не буде. Тому Тристороння контактна група засідатиме в режимі онлайн”, - сказав Кулеба.

Він додав, що майданчик можна поміняти, але українська сторона розраховує, що ситуація в Білорусі стабілізується і робота продовжиться.

Кулеба також заявив, що головним є не місце, де відбуваються засідання, а учасники і зміст домовленостей. Він висловив упевненість, що "нормандський формат” працюватиме й надалі.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перше засідання відбудеться 18 серпня в форматі відеоконференції. Він також допустив можливість пошуку нового місця для переговорів.

Леонід Кравчук ТКГ Дмитро Кулеба мінські угоди Донбас
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