"Укрзалізниця" відновлює курсування потягу "Київ-Запоріжжя"
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах
АТ "Укрзалізниця" з 19 серпня відновлює курсування потягу №71/72 "Київ-Запоріжжя".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу відомства.
Потяг вирушить із Запоріжжя 19 серпня, а із Києва -- 20 серпня. Він курсуватиме через день.
В "Укрзалізниці" зазначають, що для посадки в поїзд пасажири зобов'язані бути захисних масках, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.
З огляду на заходи безпеки, пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися вагонами.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" оснастить вагони відеокамерами та сигнальними кнопками.
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