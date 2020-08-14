14:46  14 серпня
Поліція України перейде на посилений режим роботи
11:56  14 серпня
Кабмін вніс зміни до правил в’їзду іноземців в Україну
08:19  14 серпня
Доба на Донбасі: обстріли не зафіксовані, один військовий загинув
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2020, 11:58 2

"Укрзалізниця" відновлює курсування потягу "Київ-Запоріжжя"

14 серпня 2020, 11:58 2
Читайте также на русском языке
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

АТ "Укрзалізниця" з 19 серпня відновлює курсування потягу №71/72 "Київ-Запоріжжя".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу відомства.

Потяг вирушить із Запоріжжя 19 серпня, а із Києва -- 20 серпня. Він курсуватиме через день.

В "Укрзалізниці" зазначають, що для посадки в поїзд пасажири зобов'язані бути захисних масках, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

З огляду на заходи безпеки, пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися вагонами.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" оснастить вагони відеокамерами та сигнальними кнопками.

Київ карантин Укрзализныця поїзд Запоріжжя
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »