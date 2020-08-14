"Укрзалізниця" відновлює курсування потягу "Київ-Запоріжжя"

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу відомства.

Потяг вирушить із Запоріжжя 19 серпня, а із Києва -- 20 серпня. Він курсуватиме через день.

В "Укрзалізниці" зазначають, що для посадки в поїзд пасажири зобов'язані бути захисних масках, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

З огляду на заходи безпеки, пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися вагонами.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" оснастить вагони відеокамерами та сигнальними кнопками.