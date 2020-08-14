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14 серпня 2020, 14:20 3

Мер Вінниці розповів, як працюватимуть школи міста в новому навчальному році

14 серпня 2020, 14:20 3
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Він рекомендував не проводити свято Першого дзвоника
Він рекомендував не проводити свято Першого дзвоника
Фото: vmr.gov.ua
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У Вінниці учні підуть у школи з першого вересня, якщо, відповідно до рівня епідемічної загрози, місто буде знаходитись у “жовтій” зоні.

Про це під час брифінгу повідомив мер міста Сергій Моргунов, передає RegioNews.

За його словами, заклади освіти області активно готуються до початку навчального року, який буде значно відрізнятись від попередніх.

Якщо ми будемо мати таку динаміку, яка зараз, а наш регіон наразі на межі "жовтої” і "зеленої” зони, то все буде добре, і діти, нарешті, сядуть за парти. Я наголошую, що все залежить від того, у якій зоні буде знаходитись наш регіон”, - сказав Могунов.

Він додав, що формат проведення свята Першого дзвоника будуть визначати адміністрації кожної школи, однак влада міста рекомендувала утриматись від проведення масових заходів.

Також Моргунов наголосив на тому, що діти, вчителі та батьки мають дотримуватись протиепідемічних заходів безпеки, зокрема, носити маски, тримати в чистоті руки тощо.

Батьки, так само як і в садочках, в приміщення заходити не зможуть. Учнів та працівників з ознаками гострих респіраторних захворювань до закладів не допускатимуть.

Окремі заняття будуть за можливості проводити на свіжому повітрі. Після кожного уроку обов’язково має провітрюватись клас. Приміщення мають дезінфікуватись, а масові заходи повинні обмежуватись”, – зазначив міський голова.

Нагадаємо, дитячі садки у Вінниці мають запрацювати до 25 серпня, – мерія. Батьки забиратимуть дітей на подвір'ї.

Сергій Моргунов Вінниця коронавірус школи карантин
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