14:46  14 серпня
Поліція України перейде на посилений режим роботи
15:28  14 серпня
Справа Гандзюк: депутати Херсонської облради вирішили підтримати Мангера
17:42  14 серпня
Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2020, 17:42 4

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки

14 серпня 2020, 17:42 4
Читайте также на русском языке
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Українські військові вогонь у відповідь не відкривали
Читайте также
на русском языке

Поблизу Авдіївки зафіксовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Крім того, українськими військовими виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також у районі проведення операції виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували більше шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 83 знайдених вибухонебезпечний предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще на 18 об’єктах роботи продовжуються.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці: один загинув .

Донбас ООС мінування Авдіївка військові обстріли ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Донецькій області три міста залишилися без води через аварію
14 серпня 2020, 16:45
Нардеп від "ОПЗЖ" Німченко звернувся до НАБУ з приводу виборів на Донбасі
14 серпня 2020, 16:26
Стало відомо, скільки бойовиків на Донбасі розкрили цього року
14 серпня 2020, 15:55
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »