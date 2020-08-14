Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки
Поблизу Авдіївки зафіксовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Крім того, українськими військовими виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Також у районі проведення операції виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували більше шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 83 знайдених вибухонебезпечний предмети.
Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще на 18 об’єктах роботи продовжуються.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 14 серпня 2020 р.
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці: один загинув .