Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Поблизу Авдіївки зафіксовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Крім того, українськими військовими виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний та Новгородське.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках ТКГ.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також у районі проведення операції виконують завдання підрозділи ДСНС Об’єднаних сил. Зокрема, сапери розмінували більше шести гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 83 знайдених вибухонебезпечний предмети.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу вони відремонтували 11 будинків. Ще на 18 об’єктах роботи продовжуються.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі двоє військових підірвалися на вибухівці: один загинув .