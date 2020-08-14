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14 серпня 2020, 16:45 5

У Донецькій області три міста залишилися без води через аварію

14 серпня 2020, 16:45 5
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Водопровід до цих міст перебуває в аварійному стані
Водопровід до цих міст перебуває в аварійному стані
Фото: flickr
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У Донецькій області сталася аварія на магістральному водоводі другого Донецького водопроводу.

Про це повідомляє Донецька ОДА, передає RegioNews.

Відомо, що близько 6 години ранку на водопроводі утворилося пошкодження діаметром 1400 мм, при цьому 12 серпня комунальники вже усували тріщину довжиною 3,2 метра.

За інформацією облдержадміністрації, повністю вода відсутня в таких містах, як Дружківка, Костянтинівка і Щербинівка, скорочено подачу води в Слов'янськ і Краматорськ.

Другий донецький водопровід - головне джерело водопостачання для міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, а також прилеглих сіл і селищ. 20 км водопроводу знаходиться в аварійному стані і потребує заміни", - повідомили в ОДА.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області без води залишилися майже 50 тисяч мешканців.

вода ДСНС ОДА Донецька область аварія
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