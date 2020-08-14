Стало відомо, скільки бойовиків на Донбасі розкрили цього року
З початку 2020 року поліція Донецької області розкрила 202 учасників проросійських незаконних збройних формувань.
Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції
"Понад 200 зловмисникам оголошено про підозру в участі в діяльності незаконних збройних формувань і пособництві (ст. 260, 256 Кримінального кодексу України). Крім того, оперативники затримують бойовиків, які ховаються від закону і перебувають у розшуку", — зазначили у відомстві.
Зокрема, з початку року затримали 182 бойовиків, ще 20 заочно повідомили про підозру і оголосили в розшук.
Наприклад, в Дружківці затримали бойовика, який п'ять років переховувався в Росії.
"Сподіваючись на безкарність, чоловік вирішив повернутися в Україну, але тут його вже чекала поліція. На цей час вже задокументовано його причетність до діяльності бойовиків і зібрали доказову базу", — кажуть у поліції.
У Маріуполі виявили понад 20 пособників терористів. Так, днями викрили 39-річного місцевого жителя, який в 2014 році охороняв барикади навколо захоплених держустанов.
За участь у діяльності НВФ загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Однак, згідно ч. 6 ст. 260 КК, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них і повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" здалися СБУ за час війни на Донбасі.