Стало відомо, скільки бойовиків на Донбасі розкрили цього року

Також був затриманий бойовик, який п'ять років переховувався в Росії

Також був затриманий бойовик, який п'ять років переховувався в Росії

Фото: Прессцентр ООС

З початку 2020 року поліція Донецької області розкрила 202 учасників проросійських незаконних збройних формувань.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції

"Понад 200 зловмисникам оголошено про підозру в участі в діяльності незаконних збройних формувань і пособництві (ст. 260, 256 Кримінального кодексу України). Крім того, оперативники затримують бойовиків, які ховаються від закону і перебувають у розшуку", — зазначили у відомстві.

Зокрема, з початку року затримали 182 бойовиків, ще 20 заочно повідомили про підозру і оголосили в розшук.

Наприклад, в Дружківці затримали бойовика, який п'ять років переховувався в Росії.

"Сподіваючись на безкарність, чоловік вирішив повернутися в Україну, але тут його вже чекала поліція. На цей час вже задокументовано його причетність до діяльності бойовиків і зібрали доказову базу", — кажуть у поліції.

У Маріуполі виявили понад 20 пособників терористів. Так, днями викрили 39-річного місцевого жителя, який в 2014 році охороняв барикади навколо захоплених держустанов.

За участь у діяльності НВФ загрожує від трьох до восьми років ув'язнення. Однак, згідно ч. 6 ст. 260 КК, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них і повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, скільки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" здалися СБУ за час війни на Донбасі.