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Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки
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14 августа 2020, 17:42 4

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки

14 августа 2020, 17:42 4
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Вблизи Авдеевки зафиксировано вражескую огневую провокацию с использованием стрелкового оружия. Кроме того, украинскими военными выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Свободный и Новгородское.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В общем, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также в районе проведения операции выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил. В частности, саперы разминировали более шести гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 83 найденных взрывоопасный предметы.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще на 18 объектах работы продолжаются.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Пятница, 14 августа 2020 г.

Напомним, вчера на Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке: один погиб.

Донбасс ООС минирование Авдеевка военные обстрелы ГСЧС
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