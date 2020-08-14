Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Украинские военные огонь в ответ не открывали

Вблизи Авдеевки зафиксировано вражескую огневую провокацию с использованием стрелкового оружия. Кроме того, украинскими военными выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Свободный и Новгородское.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В общем, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках ТКГ.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также в районе проведения операции выполняют задачи подразделения ГСЧС Объединенных сил. В частности, саперы разминировали более шести гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 83 найденных взрывоопасный предметы.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки они отремонтировали 11 домов. Еще на 18 объектах работы продолжаются.

Напомним, вчера на Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке: один погиб.