В Донецькій області без води залишилися майже 50 тисяч мешканців
Про те, коли буде відновлено водопостачання, рятувальники не повідомляють
Про те, коли буде відновлено водопостачання, рятувальники не повідомляють
У Донецькій області через пошкодження водопроводу "Горлівка-Торецьк" без води залишилися жителі двох міст та трьох навколишніх селищ.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Через пошкодження водопроводу без води залишились 43 тисячі мешканців Торецька та Залізного, а також селищ Північне, Південне та Щербинівка.
Рятувальники спільно з комунальними підприємствами здійснюють підвезення води для населення.
Тільки за минулу добу рятувальники підвезли 4,36 куб. м технічної і 34,5 питної води.
Нагадаємо, під Харковом десантники під час навчань розполохали відпочивальників на пляжі. Під час навчань армійський вертоліт пролетів над водою, висадивши десант з чотирьох осіб.
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