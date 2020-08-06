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06 серпня 2020, 11:58 5

В Донецькій області без води залишилися майже 50 тисяч мешканців

06 серпня 2020, 11:58 5
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Про те, коли буде відновлено водопостачання, рятувальники не повідомляють
Фото: ДСНС
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У Донецькій області через пошкодження водопроводу "Горлівка-Торецьк" без води залишилися жителі двох міст та трьох навколишніх селищ.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Через пошкодження водопроводу без води залишились 43 тисячі мешканців Торецька та Залізного, а також селищ Північне, Південне та Щербинівка.

Рятувальники спільно з комунальними підприємствами здійснюють підвезення води для населення.

Тільки за минулу добу рятувальники підвезли 4,36 куб. м технічної і 34,5 питної води.

Нагадаємо, під Харковом десантники під час навчань розполохали відпочивальників на пляжі. Під час навчань армійський вертоліт пролетів над водою, висадивши десант з чотирьох осіб.

вода ДСНС Донецька область аварія новини
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