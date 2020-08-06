В Донецькій області без води залишилися майже 50 тисяч мешканців

Про те, коли буде відновлено водопостачання, рятувальники не повідомляють

Про те, коли буде відновлено водопостачання, рятувальники не повідомляють

Фото: ДСНС

У Донецькій області через пошкодження водопроводу "Горлівка-Торецьк" без води залишилися жителі двох міст та трьох навколишніх селищ.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews. Через пошкодження водопроводу без води залишились 43 тисячі мешканців Торецька та Залізного, а також селищ Північне, Південне та Щербинівка. Рятувальники спільно з комунальними підприємствами здійснюють підвезення води для населення. Тільки за минулу добу рятувальники підвезли 4,36 куб. м технічної і 34,5 питної води. Нагадаємо, під Харковом десантники під час навчань розполохали відпочивальників на пляжі. Під час навчань армійський вертоліт пролетів над водою, висадивши десант з чотирьох осіб.

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