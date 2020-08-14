В Донецкой области три города остались без воды из-за аварии

Водопровод в эти города находится в аварийном состоянии

Водопровод в эти города находится в аварийном состоянии

Фото: flickr

В Донецкой области произошла авария на магистральном водоводе второго Донецкого водопровода.

Об этом сообщает Донецкая ОГА, передает RegioNews.

Известно, что около 6 часов утра на водопроводе образовалось повреждение диаметром 1400 мм, при этом 12 августа коммунальщики уже устраняли трещину длиной 3,2 метра.

По информации облгосадминистрации, полностью вода отсутствует в таких городах, как Дружковка, Константиновка и Щербиновка, сокращена подача воды в Славянск и Краматорск.

Второй донецкий водопровод - главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены", - сообщили в ОГА.

Напомним, ранее в Донецкой области без воды остались почти 50 тысяч жителей.