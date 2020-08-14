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14 серпня 2020, 15:42 2

У Криму немає гуманітарної кризи з водою, - Кулеба

14 серпня 2020, 15:42 2
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Україна може допомогти населенню Криму з водою
Україна може допомогти населенню Криму з водою
Фото з відкритих джерел
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в Криму немає гуманітарної кризи з водою. Ця теза була придумана пропагандою Російської Федерації.

Як повідомляє RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "UA: Українське радіо".

За його словами, в Криму існує криза з постачанням води на військові бази і для важкої промисловості.

"Гуманітарної кризи з водою в Криму немає. Ця теза про гуманітарну кризу придумала російська пропаганда для того, щоб переконувати світ, що треба подати воду в Крим. Люди, що проживають в Криму, мають доступ до води, і тому повторення наративу про гуманітарна криза -- це якраз посилення російського сигналу", -- сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що у випадку, якщо проблеми з водопостачанням будуть стосуватися населення, Україна подумає, як можна допомогти.

"Але я хочу підкреслити, що у відповідності з міжнародним правом повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант. Тому ми абсолютно впевнено і спокійно говоримо про те, що відновлення подачі води в Крим можливе лише в контексті деокупації півострова", -- додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше голова Херсонської ОДА Гусєв висловився категорично проти подачі води в окупований Крим.

Крим МЗС вода анексія міністр Росія
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