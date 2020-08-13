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13 серпня 2020, 11:26 1

У Києві затримано угруповання, яке намагалася продати комплекс моніторингу мобільного зв'язку

13 серпня 2020, 11:26 1
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До складу угруповання входило кілька жителів столиці і фахівці сфери IT
До складу угруповання входило кілька жителів столиці і фахівці сфери IT
Фото: СБУ
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Кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України викрили у Києві учасників організованої групи, які намагалися реалізувати потужний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації за 500 тисяч євро.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Фігуранти, використовуючи високотехнологічне обладнання, нелегально розробили для продажу комплекс моніторингу мобільного зв'язку.

Пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв'язку, зокрема "прослуховувати" телефонні розмови і контролювати інтернет-трафік", - йдеться у повідомленні.

Під час спецоперації СБУ були затримані три учасники угруповання при отриманні від замовника всієї суми грошей.

Майстерня була обладнана за місцем проживання одного з фігурантів справи.

В ході обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів було вилучено обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Нагадаємо, СБУ підозрює одного з ексчиновників ДФС в мільйонних зловживаннях. Через його неправомірні дії державному бюджету було завдано понад 3 млн грн збитків.

СБУ гроші корупція правоохоронці техніка
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