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13 серпня 2020, 16:41 1

У поліції Запорізької області виявили ознаки корупційних діянь

13 серпня 2020, 16:41 1
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Матеріали розслідування передані до ДБР
Матеріали розслідування передані до ДБР
Фото з відкритих джерел
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Начальник ГУПН Запорізької області Микола Лушпієнко заявив про передачу матеріалів про фінансові порушення в його відомстві слідчим Держбюро розслідувань.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Запорізької області.

За словами Лушпієнко, порушення стосувалися закупівель для підрозділів ГУНП. Вони були виявлені співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки в ході аудиту, що продовжується з початку 2020 року.

Є моменти, які неможливо дослідити в рамках службового розслідування, для цього потрібні слідчі дії. Це можна зробити тільки в рамках кримінальних проваджень. Тому матеріали передали в Держбюро розслідувань. Оперативне супроводження здійснює запорізьке управління внутрішньої безпеки", - розповів Лушпієнко.

Поліцейський згадав, що мова йде про порушення при закупівлі квадрокоптеров, батарей для модульних будиночків на полігонах, оргтехніки, комп'ютерів, житла для поліцейських.

Факти виявлені за ініціативою керівництва ГУНП", - заявив Лушпієнко.

Нагадаємо, сьогодні Офіс генпрокурора зобов'язали відкрити справу проти нардепа Геруса за несплату податків.

ДБР розслідування поліція корупція закупівля Запоріжжя
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