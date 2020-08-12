14:47  12 серпня
Мер Рівного Хомко офіційно відмовився від балотування на четвертий термін
10:48  12 серпня
В "Голосі України" опублікували закон про гральний бізнес
08:19  12 серпня
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксували два обстріли
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2020, 14:17 8

У Харкові декомунізували ще одну станцію метрополітену

12 серпня 2020, 14:17 8
Читайте также на русском языке
Це одна із найперших станцій міста
Це одна із найперших станцій міста
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект" на "Турбоатом" - на честь найбільшого заводу міста.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену Харкова, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що рішення про перейменування станції було ухвалено в жовтні 2019 року.

На виконання рішення від 16.10.2019 року № 1812/19 "Про перейменування станції метрополітену" 30 сесії 7 скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершено основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" на станцію "Турбоатом", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені додали, що перейменування здійснене в знак шани до "найважливішого підприємства не тільки Харкова, а й України".

Станція "Московський проспект" була відкрита 1975 року серед семи перших станцій метро у Харкові.

Нагадаємо, новий топ-чиновник Харківської ОДА за рік купив 14 земельних ділянок, 6 будинків і 2 авто.

метро станція Харьків переіменування декомунізация Завод
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
СБУ підозрює одного з експосадовців ДФС у мільйонних зловживаннях
11 серпня 2020, 21:19
З Києва до Харкова до Дня незалежності пустять додаткові поїзди
11 серпня 2020, 14:43
Новий топ-чиновник Харківської ОДА за рік купив 14 земельних ділянок, 6 будинків і 2 авто
11 серпня 2020, 14:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Голови ОДА та їх зальоти. Коли Зеленський розпочне чистку обласних "стаєнь"
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »