У Харкові декомунізували ще одну станцію метрополітену

Це одна із найперших станцій міста

Це одна із найперших станцій міста

Фото: flickr

У Харкові перейменували станцію метро "Московський проспект" на "Турбоатом" - на честь найбільшого заводу міста.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену Харкова, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що рішення про перейменування станції було ухвалено в жовтні 2019 року.

На виконання рішення від 16.10.2019 року № 1812/19 "Про перейменування станції метрополітену" 30 сесії 7 скликання Харківської міської ради та з урахуванням рекомендації міської комісії з питань топоніміки та історико-культурного середовища завершено основні роботи з перейменування станції метрополітену "Московський проспект" на станцію "Турбоатом", - йдеться в повідомленні.

У метрополітені додали, що перейменування здійснене в знак шани до "найважливішого підприємства не тільки Харкова, а й України".

Станція "Московський проспект" була відкрита 1975 року серед семи перших станцій метро у Харкові.

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