Новий топ-чиновник Харківської ОДА за рік купив 14 земельних ділянок, 6 будинків і 2 авто

При цьому річна зарплата Дмитра Мирного склала всього 50 тисяч гривень

При цьому річна зарплата Дмитра Мирного склала всього 50 тисяч гривень

Фото: Комсомольская правда

Директор департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації Дмитро Мирний торік придбав 14 земельних ділянок, шість будинків у Харкові та два автомобіля.

Це стало відомо з декларації Мирного, опублікованій на сайті Національного агентства з запобіганню корупції, пише RegioNews.

Особливо прикметні в декларації нові Lexus RX300 2018 року випуску за 1,5 млн грн і Lexus NX200 2018 року випуску - за 1,2 млн грн.

Крім нової нерухомості, у нього є куплена раніше - квартира, будинок 8 земельних ділянок у Харкові.

При цьому, згідно з декларацією, за минулий рік Мирний заробив в Асоціації підтримки житлового комплексу, житлово-будівельного кооперативу та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 50,4 тисячі грн. Інших джерел доходів він не вказав.

Крім того, спільний з дружиною дохід склали кошти від продажу рухомого та нерухомого майна на загальну суму 2,8 млн грн. Готівкою сім'я зберігає 620 тисяч грн і $14 тисяч.

Нагадаємо, 7 серпня голова Харківської ОДА Олексій Кучер підписав розпорядження про призначення Дмитра Мирного на посаду директора департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу ХОДА. Через карантин повноцінний конкурс провести не вдалося, його призначили в результаті добору.

За інформацією Харківського антикорупційного центру, Мирний - людина з оточення директора департаменту житлового господарства Харківської міської ради Романа Нехорошкова. Асоціація, де працював Мирний до призначення в ХОДА, знаходиться за тією ж адресою, що і департамент житлового господарства Харківської міськради.

На позачергових виборах у Верховну Раду в 2019 році Мирний балотувався від "Опозиційного блоку", який очолював Євген Мураєв.

Раніше, 3 серпня голова Харківської ОДА Кучер призначив свого першого заступника.