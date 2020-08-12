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12 августа 2020, 14:17 8

В Харькове декомунизировали еще одну станцию ​​метрополитена

12 августа 2020, 14:17 8
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Это одна из первых станций города
Это одна из первых станций города
Фото: flickr
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В Харькове переименовали станцию ​​метро "Московский проспект" на "Турбоатом" - в честь крупнейшего завода города.

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена Харькова, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что решение о переименовании станции было принято в октябре 2019 года.

Во исполнение решения от 16.10.2019 года № 1812/19 "О переименовании станции метро" 30 сессии 7 созыва Харьковского городского совета и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды завершены основные работы по переименованию станции метрополитена " Московский проспект "на станцию" Турбоатом", - говорится в сообщении.

В метрополитене добавили, что переименование осуществлено в знак уважения к "важнейшему предприятию не только Харькова, но и Украины".

Станция "Московский проспект" была открыта 1975 среди семи первых станций метро в Харькове.

Напомним, новый топ-чиновник Харьковской ОГА за год купил 14 земельных участков, 6 домов и 2 авто.

метро станция Харьков переименование декоммунизация Завод
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