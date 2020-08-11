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На Донбасі від початку доби зафіксували один обстріл
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11 серпня 2020, 17:55 5

На Донбасі від початку доби зафіксували один обстріл

11 серпня 2020, 17:55 5
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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає
Фото: Штаб ООС
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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Зокрема, після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомету біля Мар’їнки.

На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався. Військовослужбовці Об’єднаних сил на провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Також сьогодні сапери підрозділів ДСНС Об’єднаних сил розмінували близько семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 138 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу відремонтували шість будинків. Ще на двадцяти трьох об’єктах роботи продовжуються.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 11 серпня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації провели провокацію із використанням стрілецької зброї.

ООС Донбас обстріл військові ДСНС мінування Донецька область Луганська область
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