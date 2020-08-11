На Донбасі від початку доби зафіксували один обстріл
Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Зокрема, після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомету біля Мар’їнки.
На усіх інших ділянках фронту режим тиші зберігався. Військовослужбовці Об’єднаних сил на провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.
Також сьогодні сапери підрозділів ДСНС Об’єднаних сил розмінували близько семи гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 138 знайдених вибухонебезпечних предметів.
Окрім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу відремонтували шість будинків. Ще на двадцяти трьох об’єктах роботи продовжуються.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 11 серпня 2020 р.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації провели провокацію із використанням стрілецької зброї.